Землетрясение магнитудой 5,1 произошло у побережья Филиппин

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Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано у побережья Филиппин. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло у побережья Филиппин
  • Reuters

Эпицентр находился в 85 км к северо-западу от города Нага.

Очаг залегал на глубине 2 км.

Сведения о пострадавших, разрушениях и угрозе цунами не поступали.

Ранее сейсмологи зарегистрировали два землетрясения, произошедшие у берегов Камчатки.

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