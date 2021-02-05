Синоптики прогнозируют похолодание в ряде регионов России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что похолодание начнётся с Северо-Западного и Центрального федеральных округов, затем охватит Приволжский федеральный округ и Урал.

«Сначала будут поступать воздушные массы с севера, северо-запада, с Баренцева моря, со Скандинавии. Чем дальше будет перемещаться циклон на восток, тем более суровая погода будет, так как воздушные массы будут перемещаться только с севера, а потом с северо-востока», — приводит РИА Новости слова Вильфанда.

Отмечается, что похолодание будет начинаться с Северо-Западного и Центрального федерального округа и постепенно будет распространяться на центрально-черноземные области, затем на Приволжский округ.

Вильфанд подчеркнул, что наиболее резкий перепад температур ожидает Урал и Поволжье.

Ранее начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра России Александр Голубев предупредил о похолодании в ряде регионов.