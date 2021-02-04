В Гидрометцентре предупредили о похолодании в ряде регионов

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Начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра России Александр Голубев предупредил о похолодании в ряде регионов.
В Гидрометцентре предупредили о похолодании в ряде регионов
  • РИА Новости

«Конечно, хотелось бы, чтобы это было последнее за эту зиму похолодание. Скорее всего, в пределах календарной зимы так и будет, поскольку достаточно резкое понижение температуры ожидается на большей части, особенно в северной половине европейской территории страны», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, похолодание продлится неделю, начиная с субботы и воскресенья, и продолжится всю следующую неделю, после чего начнётся календарная весна.

«Однако и в марте подобные, может быть не такие суровые, морозы бывают», — отметил Голубев.

Как уточнил эксперт, циклон, который прошёл через всю Европу, в ближайшее время начнёт влиять и на московский регион.

«Но затем весь этот процесс уйдёт к востоку. И в субботу мы уже ощутим понижение температуры, хотя начнётся оно, в принципе, уже сегодня к вечеру. Наиболее серьёзные морозы будут во вторник — четверг в Москве. Ночью ниже -20 ºС», — добавил Голубев.

Ранее главный врач Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики доктор медицинских наук Сергей Токарев в беседе с URA.RU дал советы людям с хроническими заболеваниями на случай перепадов температуры.

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