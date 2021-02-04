Синоптики предупредили о похолодании до -26 °C в столичном регионе

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С 5 февраля в столичном регионе начнётся значительное похолодание, рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Синоптики предупредили о похолодании до -26 °C в столичном регионе
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

«Заметное похолодание начнётся с 5 февраля. В столичном регионе ночью до -14 °C, днём — -9...-11 °C», — цитирует «Российская газета» Паршину.

По её словам, в начале следующей недели температура воздуха ночью будет опускаться до -26 °C.

Она отметила, что похолодание окажется устойчивым и быстрого потепления не будет.

Также в Курской области и Поволжье пройдут сильные снегопады, в Краснодарском крае, Крыму и Волгоградской области — дожди со снегом.

Ранее сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал о морозах в Москве.

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