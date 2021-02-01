Синоптик рассказал о морозах в Москве

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Сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал о морозах в Москве.
Синоптик рассказал о морозах в Москве
  • РИА Новости

В беседе с телеканалом «Звезда» он заявил, что в ближайшие дни из-за смены воздушных потоков в европейской части России температура сохранится в районе -3...-7 °С.

«При таком развитии событий через европейскую часть России пройдут циклонические вихри. Это произойдёт в среду — четверг. Из-за этого начнёт поступать очень холодный воздух, и температура резко понизится», — сказал эксперт.

Как отметил Синенков, приход морозов совпадает с Днём святого Тимофея, из-за чего их называют тимофеевскими.

Ранее портал progorod43 сообщал, что в Кировской области выпустили штормовое предупреждение.

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