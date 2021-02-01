В Кировской области выпустили штормовое предупреждение

Короткая ссылка
ГУ МЧС по Кировской области сообщает, что в понедельник, 1 февраля, в регионе возможен штормовой ветер с порывами до 23 м/с.
В Кировской области выпустили штормовое предупреждение
  • РИА Новости

Об этом сообщает progorod43.

«По информации Кировского ЦГМС: 31 января ночью и утром 1 февраля местами по области ожидается метель, усиление ветра до 23 м/с», — говорится в сообщении.

На дорогах возможны накат и гололедица. Водителей просят быть осторожными.

Ранее специалист в области диагностики и моделирования климатических изменений, завлабораторией Института географии и член-корреспондент РАН Владимир Семёнов в беседе с URA.RU оценил динамику температурных изменений в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить