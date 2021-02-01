В Кировской области выпустили штормовое предупреждение

ГУ МЧС по Кировской области сообщает, что в понедельник, 1 февраля, в регионе возможен штормовой ветер с порывами до 23 м/с.

Об этом сообщает progorod43.

«По информации Кировского ЦГМС: 31 января ночью и утром 1 февраля местами по области ожидается метель, усиление ветра до 23 м/с», — говорится в сообщении.

На дорогах возможны накат и гололедица. Водителей просят быть осторожными.

Ранее специалист в области диагностики и моделирования климатических изменений, завлабораторией Института географии и член-корреспондент РАН Владимир Семёнов в беседе с URA.RU оценил динамику температурных изменений в России.