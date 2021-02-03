Московские библиотеки проведут виртуальные встречи с писателями

Библиотеки Департамента культуры Москвы проведут виртуальные встречи с писателями, журналистами и переводчиками.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Всего будет девять прямых трансляций.

В частности, 7 февраля библиотека имени Тургенева проведёт эфир с писателем, сценаристом и культурологом Алексеем Ивановым. Встречу посвятят жанру космической фантастики.

17 февраля библиотека №48 организует встречу с поэтом, переводчиком и куратором литературных проектов Татьяной Стояновой, а 19 февраля центральная детская библиотека №66 запланирована беседу с прозаиком и поэтессой Анастасией Строкиной.

Ранее председатель правления Союза писателей России Николай Иванов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказал о работе с молодыми литераторами.