В Приамурье сохраняются морозы до -43 °C

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Температура воздуха в некоторых районах Амурской области в ночные часы по-прежнему опускается до отметки -43 °C, днём до -30 °C.
В Приамурье сохраняются морозы до -43 °C
  • РИА Новости

«Температура ночью -28...-33 °С, местами до -43 °С», — говорится в сообщении Амурского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в Instagram.

Отмечается, что ночью в регионе возможен морозный туман.

Скорость ветра от слабой до умеренной, направление — северо-западное.

Ранее главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила, что резкое похолодание начнётся в Центральном федеральном округе (ЦФО) с субботы, 6 февраля.

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