В Приамурье сохраняются морозы до -43 °C
- РИА Новости
«Температура ночью -28...-33 °С, местами до -43 °С», — говорится в сообщении Амурского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в Instagram.
Отмечается, что ночью в регионе возможен морозный туман.
Скорость ветра от слабой до умеренной, направление — северо-западное.
Ранее главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила, что резкое похолодание начнётся в Центральном федеральном округе (ЦФО) с субботы, 6 февраля.