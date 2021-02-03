В Приамурье сохраняются морозы до -43 °C

Температура воздуха в некоторых районах Амурской области в ночные часы по-прежнему опускается до отметки -43 °C, днём до -30 °C.

РИА Новости

«Температура ночью -28...-33 °С, местами до -43 °С», — говорится в сообщении Амурского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в Instagram. Отмечается, что ночью в регионе возможен морозный туман. Скорость ветра от слабой до умеренной, направление — северо-западное. Ранее главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила, что резкое похолодание начнётся в Центральном федеральном округе (ЦФО) с субботы, 6 февраля.