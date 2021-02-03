Гидрометцентр предупредил о резком похолодании в ЦФО

Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила, что резкое похолодание начнется в Центральном федеральном округе (ЦФО) с субботы. Температура днем будет опускаться до 17 градусов мороза.

«В субботу похолодание охватит весь ЦФО. Температура будет ниже нормы на 2-4 градуса, а в Москве к воскресенью температура еще понизится — будет уже отставание от нормы на 3-5 градуса», — приводит ТАСС её слова.

По словам Макаровой, температура в период похолодания в регионах ЦФО будет в диапазоне 22-13 градусов мороза ночью и минус 10-17 градусов днем.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в России в феврале.