Гидрометцентр предупредил о резком похолодании в ЦФО

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Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила, что резкое похолодание начнется в Центральном федеральном округе (ЦФО) с субботы. Температура днем будет опускаться до 17 градусов мороза.
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании в ЦФО
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«В субботу похолодание охватит весь ЦФО. Температура будет ниже нормы на 2-4 градуса, а в Москве к воскресенью температура еще понизится — будет уже отставание от нормы на 3-5 градуса», — приводит ТАСС её слова.

По словам Макаровой, температура в период похолодания в регионах ЦФО будет в диапазоне 22-13 градусов мороза ночью и минус 10-17 градусов днем.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в России в феврале.

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