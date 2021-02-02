Фестиваль «Волочаевские дни» пройдёт в Хабаровске
- © Пресс-служба Хабаровской краевой общественной организации по содействию в патриотическом воспитании граждан «Амурский рубеж»
Об этом сообщает transsibinfo.com со ссылкой на пресс-службу хабаровской краевой общественной организации по содействию в патриотическом воспитании граждан «Амурский рубеж».
Фестиваль посвящён 99-й годовщине Волочаевской операции в годы Гражданской войны.
Среди участников — военно-исторические клубы из Хабаровского края, Приморья, Амурской области, специализирующиеся на реконструкции событий первой половины ХХ века.
Ранее сообщалось, что «Волонтёры Победы» подготовили ряд мероприятий к годовщине Сталинградской битвы.