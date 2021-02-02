В Оренбургской области ожидаются ледяной дождь и туман
- РИА Новости
Об этом сообщает RIA56.
Туман и гололедица сохранятся в области, в северо-западных её районах ожидаются сильные осадки.
По данным синоптиков, в ночь на 3 февраля и днём практически на всей территории региона может пройти ледяной дождь.
Температурный режим будет держаться на отметках от –1 °С до +1 °С.
Местами из-за плотного и густого тумана снижается видимость на трассах Оренбургской области. ГИБДД рекомендует не планировать в непогоду дальних поездок.
Ранее специалист в области диагностики и моделирования климатических изменений, завлабораторией Института географии и член-корреспондент РАН Владимир Семёнов в беседе с URA.RU оценил динамику температурных изменений в России.