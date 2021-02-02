В Оренбургской области ожидаются ледяной дождь и туман

Короткая ссылка
Метеорологи предупреждают жителей Оренбуржья о сложных погодных условиях.
В Оренбургской области ожидаются ледяной дождь и туман
  • РИА Новости

Об этом сообщает RIA56.

Туман и гололедица сохранятся в области, в северо-западных её районах ожидаются сильные осадки.

По данным синоптиков, в ночь на 3 февраля и днём практически на всей территории региона может пройти ледяной дождь.

Температурный режим будет держаться на отметках от –1 °С до +1 °С.

Местами из-за плотного и густого тумана снижается видимость на трассах Оренбургской области. ГИБДД рекомендует не планировать в непогоду дальних поездок.

Ранее специалист в области диагностики и моделирования климатических изменений, завлабораторией Института географии и член-корреспондент РАН Владимир Семёнов в беседе с URA.RU оценил динамику температурных изменений в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить