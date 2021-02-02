МЧС выпустило предупреждение о снеге и гололёде в Ленобласти

Главное управление МЧС по Ленинградской области выпустило предупреждение об ухудшении погодных условий. В регионе ожидаются снег и гололёд.

Об этом сообщает kp.ru.

«3 февраля в Ленобласти ожидается облачная погода. Ночью и утром снег, днём небольшой. Ветер восточных направлений, 6—11 м/с. Температура воздуха ночью составит –4...–9 °С, на севере региона местами до –12 °С. Днём будет от –2 °С до –7 °С. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет понижаться», — сообщает пресс-служба МЧС.

С 3 февраля на северо-западе начинается похолодание. К 5-му числу температура в Ленинградской области может понизиться до –20 °С.

В Санкт-Петербурге будет до –15 °С ночью и –11 °С днём.

Ранее специалист в области диагностики и моделирования климатических изменений, завлабораторией Института географии и член-корреспондент РАН Владимир Семёнов в беседе с URA.RU оценил динамику температурных изменений в России.