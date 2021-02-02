Концерт «Золотые хиты Сан-Ремо» пройдёт 7 февраля в Москве

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Концерт «Золотые хиты Сан-Ремо» пройдёт 7 февраля в Московском международном доме музыки.
Концерт «Золотые хиты Сан-Ремо» пройдёт 7 февраля в Москве
  • Pixabay

Об этом сообщает «Утро.ру».

Мероприятие состоится в рамках фестиваля «Бис!», приуроченного к 20-летию симфонического оркестра Москвы «Русская филармония».

Будут исполнены хиты звёзд итальянского фестиваля — Адриано Челентано, Аль Бано и Ромины Пауэр, Андреа Бочелли.

На сцену выйдут Энрико Колонна, Фабио Массано, Лилия Вельтман, Маргарита Позоян, Марианна Савон, Андрей Билль, Эдвард Хачарян.

В 2020 году интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что объявлены победители международного конкурса «Новые классики».

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