Концерт «Золотые хиты Сан-Ремо» пройдёт 7 февраля в Москве

Концерт «Золотые хиты Сан-Ремо» пройдёт 7 февраля в Московском международном доме музыки.

Об этом сообщает «Утро.ру».

Мероприятие состоится в рамках фестиваля «Бис!», приуроченного к 20-летию симфонического оркестра Москвы «Русская филармония».

Будут исполнены хиты звёзд итальянского фестиваля — Адриано Челентано, Аль Бано и Ромины Пауэр, Андреа Бочелли.

На сцену выйдут Энрико Колонна, Фабио Массано, Лилия Вельтман, Маргарита Позоян, Марианна Савон, Андрей Билль, Эдвард Хачарян.

В 2020 году интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что объявлены победители международного конкурса «Новые классики».