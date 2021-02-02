Синоптик предупредил о переменчивой погоде в Московской области

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В течение недели жителей Москвы и Московской области ждут переменчивая погода и скачки атмосферного давления. Об рассказала метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.
Синоптик предупредил о переменчивой погоде в Московской области
  • globallookpress.com

О погоде в столичном регионе она рассказала в беседе с телеканалом «360».

«На этой неделе погода будет очень переменчивая. Сегодня и завтра погоду ещё будет определять область повышенного давления, поэтому при небольшой облачности температура воздуха в ночные часы ещё будет довольно низкой. В ночь на третье число в Москве -12…-10 °С, местами до -16 °С. По области местами до -20 °С. Днём начнётся небольшой снежок, давление будет понижаться. Власть над погодой постепенно будет переходить к циклону, который идёт к нам от Ленинградской области», — сообщила Позднякова.

В среду, 3 февраля, в Москве ожидается -6…-4 °С. К вечеру потеплеет до 0 °С.

К выходным в Москве и Подмосковье ударит мороз.

Ранее портал progorod43 сообщал, что в Кировской области выпустили штормовое предупреждение.

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