Синоптик предупредил о переменчивой погоде в Московской области
- globallookpress.com
О погоде в столичном регионе она рассказала в беседе с телеканалом «360».
«На этой неделе погода будет очень переменчивая. Сегодня и завтра погоду ещё будет определять область повышенного давления, поэтому при небольшой облачности температура воздуха в ночные часы ещё будет довольно низкой. В ночь на третье число в Москве -12…-10 °С, местами до -16 °С. По области местами до -20 °С. Днём начнётся небольшой снежок, давление будет понижаться. Власть над погодой постепенно будет переходить к циклону, который идёт к нам от Ленинградской области», — сообщила Позднякова.
В среду, 3 февраля, в Москве ожидается -6…-4 °С. К вечеру потеплеет до 0 °С.
К выходным в Москве и Подмосковье ударит мороз.
Ранее портал progorod43 сообщал, что в Кировской области выпустили штормовое предупреждение.