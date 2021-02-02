В Северо-Курильском районе ожидается метель со шквалистым ветром

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Сахалинское управление Росгидромета сообщает, что на территории Северо-Курильского района днём 3 февраля ожидаются метель и ветер 25—30 м/с.
В Северо-Курильском районе ожидается метель со шквалистым ветром
  • РИА Новости

Об этом сообщает astv.ru.

Уточняется, что в связи со сложными погодными условиями экстренные предупреждения и рекомендации по реагированию направлены в администрацию и во взаимодействующие структуры.

Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий неблагоприятных природных явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Ранее портал progorod43 сообщал, что в Кировской области выпустили штормовое предупреждение.

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