В Северо-Курильском районе ожидается метель со шквалистым ветром
- РИА Новости
Об этом сообщает astv.ru.
Уточняется, что в связи со сложными погодными условиями экстренные предупреждения и рекомендации по реагированию направлены в администрацию и во взаимодействующие структуры.
Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий неблагоприятных природных явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.
Ранее портал progorod43 сообщал, что в Кировской области выпустили штормовое предупреждение.