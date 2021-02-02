На Кольском полуострове синоптики прогнозируют мороз до -17 °С

По сообщениям синоптиков, на Кольском полуострове во вторник, 2 февраля, ожидается мороз до -17 °С и порывистый ветер.

РИА Новости

Об этом сообщает Nord-News. В Мурманской области установится облачная с прояснениями погода. В отдельных районах изморозь. Ветер слабый северо-западный, днём на севере — умеренный. Гололедица. «Погоду Кольского полуострова будет определять западная периферия циклона с центром над Северным Уралом. По Мурманской области ожидается временами снег, порывистый ветер, преобладающая температура воздуха днём -10...-5 °С, местами до -17 °С», — говорится в сообщении. Ранее портал progorod43 сообщал, что в Кировской области выпустили штормовое предупреждение.