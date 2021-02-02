На Кольском полуострове синоптики прогнозируют мороз до -17 °С

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По сообщениям синоптиков, на Кольском полуострове во вторник, 2 февраля, ожидается мороз до -17 °С и порывистый ветер.
На Кольском полуострове синоптики прогнозируют мороз до -17 °С
  • РИА Новости

Об этом сообщает Nord-News.    

В Мурманской области установится облачная с прояснениями погода. В отдельных районах изморозь. Ветер слабый северо-западный, днём на севере — умеренный. Гололедица.

«Погоду Кольского полуострова будет определять западная периферия циклона с центром над Северным Уралом. По Мурманской области ожидается временами снег, порывистый ветер, преобладающая температура воздуха днём -10...-5 °С, местами до -17 °С», — говорится в сообщении.

Ранее портал progorod43 сообщал, что в Кировской области выпустили штормовое предупреждение.

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