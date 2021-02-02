Россия приостановила диалог с Чили по станции контроля космического пространства
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«В настоящее время российско-чилийский диалог в том числе по вопросам размещения станции АСПОС ОКП временно приостановлен», — заявил он ТАСС.
По его словам, в Чили в настоящий момент отсутствует орган, наделённый соответствующими правительственными полномочиями по реализации положений межправительственного соглашения по космосу.
Ранее сообщалось, что в России разработана гермокамера для испытаний приборов в космосе.