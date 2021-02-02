Россия приостановила диалог с Чили по станции контроля космического пространства

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Заместитель гендиректора «Роскосмоса» по международному сотрудничеству Сергей Савельев заявил, что Россия приостановила диалог с Чили по поводу станции автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП).
Россия приостановила диалог с Чили по станции контроля космического пространства
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«В настоящее время российско-чилийский диалог в том числе по вопросам размещения станции АСПОС ОКП временно приостановлен», — заявил он ТАСС.

По его словам, в Чили в настоящий момент отсутствует орган, наделённый соответствующими правительственными полномочиями по реализации положений межправительственного соглашения по космосу.

Ранее сообщалось, что в России разработана гермокамера для испытаний приборов в космосе.

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