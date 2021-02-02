Синоптик рассказала о погоде в Нижегородской области в феврале

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Начальник отдела метеопрогнозов Гидрометцентра ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева рассказала о погоде в Нижегородской области в феврале.
Синоптик рассказала о погоде в Нижегородской области в феврале
  • РИА Новости

В беседе с newsnn.ru она заявила, что месяц будет снежным и морозным.

«Средняя месячная температура ожидается от -8 до -10 °C (это с учётом максимальных и минимальных значений). Такие показатели находятся в пределах нормы для нашей области», — сообщила Мокеева.

По её прогнозу, количество осадков окажется выше, чем в предыдущие годы.

Также стало известно, что в Волгоградской области во вторник, 2 февраля, ожидаются дожди. Об этом сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на региональное ГУ МЧС России. Ночью и утром возможны туман и гололёдно-изморозевые явления, ветер с порывами до 18 м/с.

Днём в отдельных районах прогнозируются дожди от небольших до умеренных.

Ранее МЧС предупредило о сильном ветре в Краснодарском крае.

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