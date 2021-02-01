МЧС предупредило о сильном ветре в Краснодарском крае
- РИА Новости
Об этом сообщает портал «Юга.ру».
Усиление ветра ожидается на Черноморское побережье, особенно в районе Анапы, Новороссийска и Геленджика, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Сильный ветер может повредить слабо закреплённые конструкции, повалить деревья, привести к обрывам линий электропередачи и перебоям в работе аэропортов и другого транспорта.
Ранее специалист в области диагностики и моделирования климатических изменений, завлабораторией Института географии и член-корреспондент РАН Владимир Семёнов в беседе с URA.RU оценил динамику температурных изменений в России.