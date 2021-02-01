МЧС предупредило о сильном ветре в Краснодарском крае

МЧС 1 февраля предупредило об ухудшении погодных условий в Краснодарском крае из-за сильного ветра.

Об этом сообщает портал «Юга.ру».

Усиление ветра ожидается на Черноморское побережье, особенно в районе Анапы, Новороссийска и Геленджика, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Сильный ветер может повредить слабо закреплённые конструкции, повалить деревья, привести к обрывам линий электропередачи и перебоям в работе аэропортов и другого транспорта.

Ранее специалист в области диагностики и моделирования климатических изменений, завлабораторией Института географии и член-корреспондент РАН Владимир Семёнов в беседе с URA.RU оценил динамику температурных изменений в России.