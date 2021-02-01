В Крыму предупредили о вероятности схода селей

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В Крыму предупредили о вероятности схода селей, а также о возможных паводках и подтоплениях в первой декаде февраля.
В Крыму предупредили о вероятности схода селей
  • © пресс-служба МЧС по Республике Крым

Об этом сообщает «Крыминформ».

«Прогнозируется возникновение снего-дождевых паводков с подтоплением пониженных участков местности. Указанные обстоятельства повышают вероятность схода селей и, соответственно, повреждения объектов инфраструктуры в регионах», — заявил заместитель начальника Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России Игорь Сосунов.

Вероятность возникновения паводков и селей связана с переувлажнением почвы вследствие обильного выпадения осадков, которые, по прогнозу, сохранятся в начале февраля.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области выпустили штормовое предупреждение.

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