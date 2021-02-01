Синоптики прогнозируют морозы до -27 °C в Москве на следующей неделе

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Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в Москве ожидаются морозы до -27 °C.
Синоптики прогнозируют морозы до -27 °C в Москве на следующей неделе
  • © РИА Новости / Александр Алпаткин

«К нам придут тимофеевские морозы. В начале следующей недели морозы достигнут своего пика и столбики термометров опустятся до -27...-22 °C», — цитирует РИА Новости Тишковца.

Он отметил, что такие показатели могут быть ниже, чем в крещенские морозы, когда 18 января столбики опустились до -23,6 °C.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала о погоде в столичном регионе в ближайшие несколько дней.

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