Синоптики рассказали о морозной погоде в Московском регионе

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала о погоде в столичном регионе в ближайшие несколько дней.

«На этой неделе у нас произойдёт смена характера погоды, то есть на смену длительной оттепели со снегом придёт более морозная погода... В ближайшие двое суток погоду у нас будет определять тыловая часть циклона, атмосферное давление будет чуть выше климатической нормы. 2 февраля у нас погода без осадков, ночь будет уже морознее гораздо, чем та, что мы наблюдали накануне. В Москве -11...-9 °С, по области -12...-7 °С. Дневная температура в городе -6...-4 °С, по области -8...-3 °С», — рассказала она.

По словам Поздняковой, 3 февраля возможен небольшой снег, но тоже на фоне довольно низкой отрицательной температуры.

«В Москве будет порядка -11...-9 °С, по области -14...-9 °С, дневная температура около -5 °С. Температура 4 февраля в течение всех суток — -8...-3 °С, большую часть ночи и утром будет порядка -5 °С, в течение дня 4 февраля температура будет понижаться. В последующие дни атмосферное давление продолжит интенсивно расти, погоду будет определять антициклон. 5 февраля в Москве будет -15...-10 °С, дневная температура -12...-7 °С», — отметила синоптик.

Она добавила, что всё это будет происходить на фоне довольно плотного северо-западного ветра.

«Поэтому будет ощущаться, что к нам приходит ледяной воздух. К нам начнётся заток арктического воздуха, который продолжится 6 февраля, и понижение температуры также продолжится. В ночные часы 6 февраля: -20...-15 °С, дневная температура -17...-12 °С. Средняя температура воздуха окажется ниже климатической нормы почти на 7 °С», — заключила Позднякова.

Ранее сообщалось, что в Москве и Московской области объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы.