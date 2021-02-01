«Жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и области
- РИА Новости
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«Степень интенсивности опасных явлений: «жёлтый» — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.
Отмечается, что предупреждение действует в Москве и области до 22:00 2 февраля.
К тому же синоптики предупреждают о метели в Московской области.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в начале февраля в Центральном федеральном округе ожидается близкая к климатической норме температура.