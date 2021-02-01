«Жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и области

В Москве и Московской области объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Об этом свидетельствуют данные прогностической карты Гидрометцентра.

«Степень интенсивности опасных явлений: «жёлтый» — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

Отмечается, что предупреждение действует в Москве и области до 22:00 2 февраля.

К тому же синоптики предупреждают о метели в Московской области.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в начале февраля в Центральном федеральном округе ожидается близкая к климатической норме температура.