Кинологи предостерегли от выгула собак на льду водоемов

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Российская кинологическая федерация призвала хозяев не выгуливать собак на льду водоемов в связи с таянием корки льда из-за потепления.

«Развлечения на льду рек и озер опасны, особенно ненадежным является лед под снегом во время резкого потепления. Для прогулок есть много интересных мест: площадки для выгула, парки, заснеженный лес. Не выводите гулять собаку на лед, даже если вам кажется, что он крепкий», — приводит РИА Новости слова президента Российской кинологической федерации Владимира Голубева.

Он отметил, что в критической ситуации, если лед проломится, хозяин будет спасать свою жизнь, а питомец, скорее всего, не сможет выбраться из воды самостоятельно.

Ранее кинологи рассказали, как помочь собаке справиться со стрессом в новогодние праздники.

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