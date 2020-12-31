Кинологи рассказали, как помочь собаке справиться со стрессом в новогодние праздники

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Кинологи из тюменского «Центра прогрессивной дрессировки» рассказали, как помочь собаке справиться со стрессом в новогодние праздники.
Кинологи рассказали, как помочь собаке справиться со стрессом в новогодние праздники
  • Pixabay

Об этом сообщает megatyumen.ru.

По словам специалистов, для прогулок в праздничный период, когда есть вероятность запуска салютов, лучше выбрать шлейку, а на шею животного желательно повесить отдельный шнурок с адресником.

Дома можно создать для питомца «зону безопасности» — это должно быть максимально тихое место, к примеру ванная комната или коридор. Приучать животное находиться там лучше заранее.

Кроме того, стоит проконсультироваться с ветеринаром, чтобы тот выбрал успокоительный препарат на случай паники у собаки во время фейерверков.

К громким звукам кинологи рекомендуют готовить питомца заранее.

Ранее, как сообщала газета «Известия», Российская кинологическая федерация рассказала, как защитить собак от зимних реагентов.

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