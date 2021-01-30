Синоптик назвал сроки наступления весны в центральных регионах России

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, когда в центральных регионах России наступит весна.

«Если мы будем говорить о центральной части европейской России, в частности о Москве, то весна — в понимании метеорологов, устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через нулевую отметку в сторону положительных значений — приходится на 28 марта», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, в последний день января очередной активный южный циклон пройдёт по территории центральных регионов европейской части России и практически своим центром заденет столичный регион.

«В южной части Центрального федерального округа после снегопадов, небольших морозов — вновь оттепели, до +3 °С, много осадков. Снег мокрый, местами дожди — в общем, снежная каша. А следующей ночью, 1 февраля, опять всё это замерзнет», — сообщил Леус.

Он отметил, что с началом февраля зима вернётся. Вместе с тем, считает эксперт, погода будет очень разной. Если в южной части ЦФО продолжат перемещаться циклоны, то от Москвы и севернее снега будет не много.

Ранее руководитель отдела ГКУ «Территориальный центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» Александр Колесник в беседе с порталом «Юга.ру» рассказал о погоде в Краснодарском крае в конце января.