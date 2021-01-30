В Ставропольском крае ожидается до +15 °С в начале февраля

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В Ставропольском крае рассказали о погоде в ближайшие дни.
В Ставропольском крае ожидается до +15 °С в начале февраля
  • Pixabay

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на Гидрометцентр.

По прогнозу, 31 января днём ожидается +7...+12 °С, ветер умеренный до 10 м/с.

1 февраля прогнозируют +5...+15 °С в дневное время. Ветер усилится, возможны порывы до 18 м/с.

Ранее руководитель отдела ГКУ «Территориальный центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» Александр Колесник в беседе с порталом «Юга.ру» рассказал о погоде в Краснодарском крае в конце января.

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