В Ставропольском крае ожидается до +15 °С в начале февраля

В Ставропольском крае рассказали о погоде в ближайшие дни.

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на Гидрометцентр.

По прогнозу, 31 января днём ожидается +7...+12 °С, ветер умеренный до 10 м/с.

1 февраля прогнозируют +5...+15 °С в дневное время. Ветер усилится, возможны порывы до 18 м/с.

Ранее руководитель отдела ГКУ «Территориальный центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» Александр Колесник в беседе с порталом «Юга.ру» рассказал о погоде в Краснодарском крае в конце января.