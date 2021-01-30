Парки Москвы подготовили новую онлайн-программу

Столичные парки разработали новую онлайн-программу, которая включает лекции, мастер-классы и концерты.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

С 2 по 6 февраля можно будет узнать об условиях жизни на подлодке, послушать хиты музыканта Юрия Наумова, изобразить февральский пейзаж в технике алла прима.

Среди участников — Перовский парк, парк «Ходынское поле», музей-заповедник «Царицыно», парк «Красная Пресня» и парк «Северное Тушино».

Ранее НСН сообщала об онлайн-акции «День без турникетов».