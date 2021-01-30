Эксперт оценил динамику температурных изменений в России

Специалист в области диагностики и моделирования климатических изменений, завлабораторией Института географии и член-корреспондент РАН Владимир Семёнов оценил динамику температурных изменений в России.

В беседе с URA.RU он заявил, что за последние годы средняя температура в стране практически не изменилась.

«Исследования по анализу изменчивости температуры показали, что последние 20 лет в России не отличаются от предыдущих 30. В целом в стране за 30 лет потеплело на 0,7 °С», — сказал Семёнов.

Ранее руководитель отдела ГКУ «Территориальный центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» Александр Колесник в беседе с порталом «Юга.ру» рассказал о погоде в Краснодарском крае в конце января.