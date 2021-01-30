Метеоролог прокомментировал резкие перепады погоды в России

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Руководитель метеорологического отдела метеообсерватории МГУ Павел Константинов прокомментировал резкие перепады погоды в России.
Метеоролог прокомментировал резкие перепады погоды в России
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«Современный процесс изменения климата связан с деятельностью человека: нагнетанием углеводородов и последующим усилением парникового эффекта. Расхожая фраза о том, что климат становится более «нервным», означает именно это», — заявил он в беседе с URA.RU.

Как считает Константинов, зима 2021 года заметно отличается от предыдущих двух лет.

По словам эксперта, погодное разнообразие характерно для всей территории России.

Ранее руководитель отдела ГКУ «Территориальный центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» Александр Колесник в беседе с порталом «Юга.ру» рассказал о погоде в Краснодарском крае в конце января.

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