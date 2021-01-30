Умерла поп-певица и музыкальный продюсер Sophie

Шотландская поп-певица, диджей и музыкальный продюсер Sophie скончалась на 35-м году жизни в результате несчастного случая в её доме в Афинах.

Об этом сообщает The Independent со ссылкой на менеджмент певицы.

«С глубоким сожалением я вынужден сообщить, что музыкант и продюсер Sophie скончалась сегодня около 04:00 в доме, где она проживала в Афинах, после внезапного несчастного случая», — говорится в комментарии.

Команда певицы попросила СМИ и поклонников Sophie соблюдать права её семьи на неприкосновенность частной жизни и «деликатно отнестись к частным обстоятельствам данной новости».

Единственный студийный альбом Sophie Oil of Every Pearl's Un-Insides в 2018 году был номинирован на премию «Грэмми» в категории «Лучший танцевальный/электронный альбом».

Sophie также сотрудничала с известными артистами, в том числе с Мадонной.

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