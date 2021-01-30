Умер экс-гитарист группы The Animals Хилтон Валентайн

Бывший гитарист британской группы The Animals Хилтон Валентайн скончался на 78-м году жизни. Об этом сообщила американская звукозаписывающая компания ABKCO Records со ссылкой на супругу музыканта.

«Мы, как и весь музыкальный мир, оплакиваем сегодня потерю Хилтона Валентайна, одного из основателей The Animals. Валентайн был гитаристом-новатором, оказавшим влияние на звучание рок-н-ролла на десятилетия вперёд», — говорится в заявлении.

При участии Валентайна The Animals выпустили три студийных альбома: дебютный The Animals (1964), второй Animal Tracks (1965) и Animalisms (1966). Его имя, как и других участников оригинального состава группы, было введено в Зал славы рок-н-ролла в 1994 году.

В сентябре сообщалось о смерти бывшего барабанщика британской рок-группы Uriah Heep Ли Керслейка.