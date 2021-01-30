МЧС предупредило об угрозе схода лавин в Крыму
В Крыму объявлено предупреждение об угрозе схода снежных лавин. Об этом информирует пресс-служба республиканского МЧС.
- РИА Новости
«30 и 31 января в Крымских горах лавиноопасно», — цитирует сообщение «Крыминформ».
Отмечается, что в Крыму также прогнозируется резкое похолодание.
25 января МЧС предупреждало об опасности схода лавин в 18 регионах России.
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