МЧС предупредило об угрозе схода лавин в Крыму

В Крыму объявлено предупреждение об угрозе схода снежных лавин. Об этом информирует пресс-служба республиканского МЧС.

РИА Новости

«30 и 31 января в Крымских горах лавиноопасно», — цитирует сообщение «Крыминформ». Отмечается, что в Крыму также прогнозируется резкое похолодание. 25 января МЧС предупреждало об опасности схода лавин в 18 регионах России.