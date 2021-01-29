Мария Аронова назвала Василия Ланового гордостью Театра имени Вахтангова

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Народная артистка России Мария Аронова назвала народного артиста СССР Василия Ланового гордостью Театра имени Вахтангова.
Мария Аронова назвала Василия Ланового гордостью Театра имени Вахтангова
  • © РИА Новости / Владимир Вяткин

«Он гордость нашего театра, последний из могикан. Он ещё и педагог театрального училища имени Щукина. Дети, которые учились у него художественному чтению, выходили от него другими людьми», — заявила она в беседе с радио Sputnik.

Как отметила Аронова, Лановой относился к особому поколению актёров, отличительным свойством которого было необычайное уважение к собственной профессии.

Со своей стороны, актёр Кирилл Емельянов в беседе с Newinform назвал Ланового достоянием России.

«Ушла легенда. Таких специалистов осталось очень мало, а может, и не осталось вовсе. Соболезнования родным и близким», — сказал он.

Ранее российский лидер Владимир Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу выразили соболезнования в связи со смертью Ланового.

Артист скончался на 88-м году жизни 28 января.

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