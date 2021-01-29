Мария Аронова назвала Василия Ланового гордостью Театра имени Вахтангова

Народная артистка России Мария Аронова назвала народного артиста СССР Василия Ланового гордостью Театра имени Вахтангова.

«Он гордость нашего театра, последний из могикан. Он ещё и педагог театрального училища имени Щукина. Дети, которые учились у него художественному чтению, выходили от него другими людьми», — заявила она в беседе с радио Sputnik.

Как отметила Аронова, Лановой относился к особому поколению актёров, отличительным свойством которого было необычайное уважение к собственной профессии.

Со своей стороны, актёр Кирилл Емельянов в беседе с Newinform назвал Ланового достоянием России.

«Ушла легенда. Таких специалистов осталось очень мало, а может, и не осталось вовсе. Соболезнования родным и близким», — сказал он.

Ранее российский лидер Владимир Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу выразили соболезнования в связи со смертью Ланового.

Артист скончался на 88-м году жизни 28 января.