Мария Аронова назвала Василия Ланового гордостью Театра имени Вахтангова
- © РИА Новости / Владимир Вяткин
«Он гордость нашего театра, последний из могикан. Он ещё и педагог театрального училища имени Щукина. Дети, которые учились у него художественному чтению, выходили от него другими людьми», — заявила она в беседе с радио Sputnik.
Как отметила Аронова, Лановой относился к особому поколению актёров, отличительным свойством которого было необычайное уважение к собственной профессии.
Со своей стороны, актёр Кирилл Емельянов в беседе с Newinform назвал Ланового достоянием России.
«Ушла легенда. Таких специалистов осталось очень мало, а может, и не осталось вовсе. Соболезнования родным и близким», — сказал он.
Ранее российский лидер Владимир Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу выразили соболезнования в связи со смертью Ланового.
Артист скончался на 88-м году жизни 28 января.