Владимир Борисов назвал Василия Ланового великим человеком

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Народный артист России Владимир Борисов выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста СССР Василия Ланового.
Владимир Борисов назвал Василия Ланового великим человеком
  • © РИА Новости / Евгений Одиноков

«Добрые слова всегда о нём будут, потому что это был великий человек. До конца своих дней работал в театре. Это просто пример для актёров», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».

По его словам, Лановой сыграл великие роли.

В свою очередь, художественный руководитель театра имени Вахтангова Римас Туминас в беседе с радио Sputnik назвал смерть Ланового катастрофой для театра.

«Это катастрофа для театра как для дома, для замка нашего, где каждый из корифеев — это некая башня. Самая высокая и самая красивая башня под названием «башня Ланового» рухнула. Здание, где жила романтика. Ушёл великий романтик, красивый и интересный человек, сложный», — сказал он.

Ранее российский лидер Владимир Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу выразили соболезнования в связи со смертью Ланового.

Артист скончался на 88-м году жизни 28 января.

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