Лев Прыгунов выразил соболезнования в связи со смертью Василия Ланового

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Актёр Лев Прыгунов выразил соболезнования в связи со смертью своего коллеги Василия Ланового.
Лев Прыгунов выразил соболезнования в связи со смертью Василия Ланового
  • © РИА Новости / Нина Зотина

«Он был прекрасным артистом и совершенно замечательным, что очень редко бывает среди звёзд, партнёром. Я с ним довольно много вместе снимался. И для меня было удовольствием работать с Лановым», — заявил он в беседе с ФАН.

Со своей стороны, актёр Борис Смолкин в беседе с Inforeactor выразил мнение, что Ланового можно назвать настоящей гордостью отечественного кинематографа.

«Василий Семёнович — это слава и гордость советского и российского театра и кино. И полюбили его в первую очередь за то, что он хороший артист. Тут вопрос простой», — сказал он.

По его словам, Лановой был очень принципиальным человеком и не боялся идти наперекор общественному мнению.

Ранее российский лидер Владимир Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу выразили соболезнования в связи со смертью Ланового.

Артист скончался на 88-м году жизни 28 января.

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