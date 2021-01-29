В Google оценили ситуацию с блокировкой гимна России на YouTube

В компании Google прокомментировали требование Роскомнадзора снять ограничения на публикацию на YouTube материалов, содержащих гимн России.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе компании, наложение ограничений из-за авторских прав на распространение российского государственного гимна на YouTube было ошибочным.

«Мы рассмотрели претензию BMI и определили, что она необоснованная и должна быть отозвана. Отпечаток Content ID, связанный с этой претензией, был настроен в нарушение наших правил», — отметили в корпорации.

В Google подчеркнули, что YouTube предоставляет правообладателям инструменты, такие как система Content ID, которые позволяют им отслеживать контент на видеохостинге и заявлять права на него.

«Мы рассмотрели претензию, касающуюся гимна России, и определили, что претензия недействительна», — добавили в компании.

Ранее Роскомнадзор направил в американскую компанию Google требование о снятии ограничений на публикацию на YouTube материалов, содержащих гимн России.