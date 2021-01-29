Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Ланового

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким народного артиста СССР Василия Ланового. Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.

«Ушёл из жизни талантливый и всенародно любимый артист, искренний и обаятельный человек. Врождённая интеллигентность, профессионализм, особая энергетика и благородная манера игры позволили ему создать множество запоминающихся образов, которые стали эталоном актёрского мастерства. Светлая память о нём всегда будет жить в наших сердцах», — говорится в тексте.

Ранее российский лидер Владимир Путин и глава Минобороны России Сергей Шойгу выразили соболезнования в связи со смертью Ланового.

Лановой скончался на 88-м году жизни 28 января.