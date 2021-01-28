В Музее Родена рассказали о выставке «Роден — Пикассо»

Директор Музея Родена Катрин Шевийо рассказала о выставке «Роден — Пикассо», куратором которой она выступила.

«В своё время я принимала участие в подготовке экспозиции скульптуры Пикассо в его парижском музее и обратила внимание на то, что у него и Родена немало общего, помимо того что уже раньше было известно. Мы начали изучать их взаимосвязь и общие подходы к созданию своих работ», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, у Пикассо свой взгляд на творчество предшественника, и он понимал, что их многое сближает, в том числе незаконченная скульптура, повторение в работах одного и того же образа, исключительный интерес к природе.

Шевийо не исключила, что выставку потребуется перенести на какое-то время из-за пандемии.

«Если её придётся отложить на несколько недель, у нас останется достаточно времени, чтобы показать её публике. Поэтому мы сейчас готовы к любым неожиданностям», — сказала она.

В декабре «Невские новости» сообщали, что в Эрмитаже открылась выставка «Линия Рафаэля».