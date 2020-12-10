В Эрмитаже открылась выставка «Линия Рафаэля»

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В Государственном Эрмитаже открылась выставка «Линия Рафаэля», посвящённая последователям художника Рафаэля Санти и приуроченная к 500-летию со дня его смерти.
В Эрмитаже открылась выставка «Линия Рафаэля»
  • РИА Новости

Об этом пишут «Невские новости».

Как рассказал генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский на церемонии открытия, мероприятие подготовили совместно с музеями России и Западной Европы.

Он отметил, что картина «Прекрасная садовница» ещё не доехала до Эрмитажа из Лувра из-за ситуации с пандемией, но её обязательно привезут позже. Сейчас интерес посетителей могут привлечь фрески школы Рафаэля из коллекции Эрмитажа, которые реставрируют и вернут экспертам после показа.

Посетителям также представлены сотни предметов живописи, графики, скульптуры и прикладного искусства, авторы которых соотносили своё творчество с наследием Рафаэля.

Выставка продлится до 28 марта.

По сообщениям «Крыминформ», в сентябре в Симферопольском художественном музее открылась выставка «Западные мастера: от барокко к импрессионизму».

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