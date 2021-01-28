Telegram добавил функцию переноса переписок из других мессенджеров

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Мессенджер Telegram добавил функцию переноса переписок из WhatsApp и других приложений. Об этом сообщается в описании обновления, размещённого в магазине приложений AppStore.
Telegram добавил функцию переноса переписок из других мессенджеров
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«Переносите в Telegram свои переписки из других приложений, таких как WhatsApp, Line и KakaoTalk»,  — отмечается в тексте.

Ранее сообщалось, что американская некоммерческая организация (НКО) Coalition for a Safer Web («Коалиция за безопасный интернет») подала в суд на Apple с требованием удалить мессенджер Telegram из магазина приложений App Store.

Заместитель заведующего кафедрой информационной безопасности МГТУ имени Баумана Анатолий Лебедев в беседе с радио Sputnik оценил риски при использовании мессенджера WhatsApp.

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