Telegram добавил функцию переноса переписок из других мессенджеров

Мессенджер Telegram добавил функцию переноса переписок из WhatsApp и других приложений. Об этом сообщается в описании обновления, размещённого в магазине приложений AppStore.

«Переносите в Telegram свои переписки из других приложений, таких как WhatsApp, Line и KakaoTalk», — отмечается в тексте.

Ранее сообщалось, что американская некоммерческая организация (НКО) Coalition for a Safer Web («Коалиция за безопасный интернет») подала в суд на Apple с требованием удалить мессенджер Telegram из магазина приложений App Store.

Заместитель заведующего кафедрой информационной безопасности МГТУ имени Баумана Анатолий Лебедев в беседе с радио Sputnik оценил риски при использовании мессенджера WhatsApp.