Telegram добавил функцию переноса переписок из других мессенджеров
- globallookpress.com
«Переносите в Telegram свои переписки из других приложений, таких как WhatsApp, Line и KakaoTalk», — отмечается в тексте.
Ранее сообщалось, что американская некоммерческая организация (НКО) Coalition for a Safer Web («Коалиция за безопасный интернет») подала в суд на Apple с требованием удалить мессенджер Telegram из магазина приложений App Store.
Заместитель заведующего кафедрой информационной безопасности МГТУ имени Баумана Анатолий Лебедев в беседе с радио Sputnik оценил риски при использовании мессенджера WhatsApp.