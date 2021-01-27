В Москве рассказали о ходе утилизации новогодних ёлок

В Москве сдали на утилизацию около 25 тыс. деревьев в рамках акции «Ёлочный круговорот».

Об этом сообщает ОТР.

Пункты приёма работают с 2 января по 20 февраля. На ёлках не должно быть новогодней мишуры или украшений.

Собранные деревья передают в пункты переработки, где из них делают щепу. Её используют для городского благоустройства и в качестве подстилки для животных в зоопарке.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области за десять дней жители региона сдали в переработку более 15 тыс. новогодних деревьев в рамках экологической акции «Подари вторую жизнь своей ёлке».