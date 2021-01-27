Руководитель «Культурного субботника» рассказал подробности о проекте

Руководитель «Культурного субботника» Андрей Чермошенцев рассказал подробности о проекте.

«В мае — июне 2019 года мы с коллегами по градозащитной деятельности из местного отделения ВООПИиК решили провести субботник в историческом квартале на Фрунзе в Королёве, за сохранение которого долгие годы бились наши активисты», — заявил он в беседе с изданием «Подмосковье сегодня».

По его словам, было принято решение привлечь на общегородскую акцию всех, кто интересуется историей. После субботника прошла экскурсия по историческому кварталу города.

«Мы увидели положительный отклик населения на нашу инициативу и решили создать волонтёрский проект «Культурный субботник». Основная его идея — это, во-первых, приведение в порядок объектов культурного наследия и, во-вторых, просветительская деятельность», — отметил Чермошенцев.

Он добавил, что на всех объектах организуют экскурсии и культурные мероприятия.

Ранее в Тамбове рассказали о планах по восстановлению объектов культурного наследия.