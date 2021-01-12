В Тамбове рассказали о планах по восстановлению объектов культурного наследия

Врио главы Тамбова Максим Косенков поручил профильным структурам администрации проработать и запустить механизм реализации проекта по аренде объектов культурного наследия.

Об этом сообщает «Тамбовский курьер» со ссылкой на городскую администрацию.

Вопрос обсуждался на первом в 2021 году рабочем совещании градоначальника с заместителями.

Проект предусматривает льготный размер арендной платы для тех, кто возьмёт в аренду памятники истории и культуры, которые находятся в неудовлетворительном состоянии.

Начальный (минимальный) размер льготной платы — 1 рубль в год за 1 кв. м площади. Плата за аренду земельного участка будет рассчитываться отдельно.

Условие договора — обязательное проведение работ по восстановлению объекта в соответствии с охранным обязательством.

Ранее сообщалось, что в Томске выставлен на продажу земельный участок и объект культурного наследия — склады купца Горохова.

Портал Nation News сообщал, что во время реставрационных работ в главном доме бывшей городской усадьбы Филиппа Пантелеева XIX века найден мозаичный пол.