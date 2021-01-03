В Томске выставлено на продажу историческое здание складов купца Горохова

В Томске выставлен на продажу земельный участок и объект культурного наследия — склады купца Горохова.

Об этом сообщает vtomske.ru.

Открытый конкурс проводит «ДОМ.РФ». Он состоится 5 февраля 2021 года.

Вид разрешённого использования участка — для эксплуатации и обслуживания клуба, для размещения объекта культуры.

Здание, построенное в начале ХХ века, по назначению не используется, оно в аварийном состоянии. Новый собственник должен будет проводить работы по сохранению объекта культурного наследия.

Ранее портал Nation News сообщал, что во время реставрационных работ в главном доме бывшей городской усадьбы Филиппа Пантелеева XIX века найден мозаичный пол.