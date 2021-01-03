В Томске выставлено на продажу историческое здание складов купца Горохова
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Об этом сообщает vtomske.ru.
Открытый конкурс проводит «ДОМ.РФ». Он состоится 5 февраля 2021 года.
Вид разрешённого использования участка — для эксплуатации и обслуживания клуба, для размещения объекта культуры.
Здание, построенное в начале ХХ века, по назначению не используется, оно в аварийном состоянии. Новый собственник должен будет проводить работы по сохранению объекта культурного наследия.
Ранее портал Nation News сообщал, что во время реставрационных работ в главном доме бывшей городской усадьбы Филиппа Пантелеева XIX века найден мозаичный пол.