В Самарской области синоптики прогнозируют похолодание до -13 °C

Специалисты Приволжского УГМС рассказали, какой будет погода в Самарской области в ближайшие дни.

Об этом сообщает sova.info.

В регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Ветер юго-восточный и южный, скорость — 9—14 м/с. Температура воздуха опустится до -9 °C. Местами образуется гололедица.

В четверг, 28 января, будет преобладать переменная облачность без существенных осадков. Сохранится юго-восточный ветер, но его скорость понизится до 7—12 м/с. Днём — -9…-4 °C, ночью — до -13 °C.

В пятницу, 29 января, в Самарской области ожидается снег. Днём потеплеет до -6…-1 °C, ночью похолодает до -13 °C.

Как ранее сообщал сайт RIA56, в региональном МЧС предупредили жителей Оренбургской области о метелях.