В Самарской области синоптики прогнозируют похолодание до -13 °C

Короткая ссылка
Специалисты Приволжского УГМС рассказали, какой будет погода в Самарской области в ближайшие дни.
В Самарской области синоптики прогнозируют похолодание до -13 °C
  • РИА Новости

Об этом сообщает sova.info.

В регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Ветер юго-восточный и южный, скорость — 9—14 м/с. Температура воздуха опустится до -9 °C. Местами образуется гололедица.

В четверг, 28 января, будет преобладать переменная облачность без существенных осадков. Сохранится юго-восточный ветер, но его скорость понизится до 7—12 м/с. Днём — -9…-4 °C, ночью — до -13 °C.

В пятницу, 29 января, в Самарской области ожидается снег. Днём потеплеет до -6…-1 °C, ночью похолодает до -13 °C.

Как ранее сообщал сайт RIA56, в региональном МЧС предупредили жителей Оренбургской области о метелях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить