В Самарской области синоптики прогнозируют похолодание до -13 °C
- РИА Новости
Об этом сообщает sova.info.
В регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Ветер юго-восточный и южный, скорость — 9—14 м/с. Температура воздуха опустится до -9 °C. Местами образуется гололедица.
В четверг, 28 января, будет преобладать переменная облачность без существенных осадков. Сохранится юго-восточный ветер, но его скорость понизится до 7—12 м/с. Днём — -9…-4 °C, ночью — до -13 °C.
В пятницу, 29 января, в Самарской области ожидается снег. Днём потеплеет до -6…-1 °C, ночью похолодает до -13 °C.
Как ранее сообщал сайт RIA56, в региональном МЧС предупредили жителей Оренбургской области о метелях.