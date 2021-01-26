Хотиненко рассказал, какие фильмы можно было бы включить в школьную программу

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Режиссёр Владимир Хотиненко рассказал, какие фильмы можно было бы включить в школьную программу.
Хотиненко рассказал, какие фильмы можно было бы включить в школьную программу
  • РИА Новости

В беседе с ФАН он выразил мнение, что программа должна включать разные ленты, не обязательно только отечественные.

«Лично я бы точно включил в программу фильм «Андрей Рублёв». А также «В бой идут одни «старики». И ещё, может быть, «Летят журавли», — заявил Хотиненко.

При этом он отметил, что тремя лентами не обойтись.

Ранее актёр Юрий Батурин в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказал о съёмках в сериале «Грозный».

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