Синоптик рассказал о погоде в Москве на неделе

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, какая погода ожидается в Москве на текущей неделе.

«В последующем циклон, центр которого над Белоруссией, будет нас поджимать. Сначала температуру он «прибьёт» к нулям, а все осадки начнут превалировать в твёрдой фазе. Тихой сапой зима будет отвоёвывать позиции», — приводит РИА Новости его слова.

Тишковец уточнил, что в среду-четверг в столице ожидается температура около 0 °С. В пятницу, 29 января, наступит похолодание.

«В субботу ночью -3...-8 °С. , днём 0...-5 °С, а в воскресенье вообще будет ночью -5...-10 °С и днём -1...-6 °С. При этом будет идти такой хороший снежок. Выходные в этом смысле украсят землю таким белоснежным покрывалом», — сказал синоптик.

По словам Тишковца, зима «вернёт свои позиции».

Ранее руководитель отдела ГКУ «Территориальный центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» Александр Колесник в беседе с порталом «Юга.ру» рассказал о погоде в Краснодарском крае в конце января.