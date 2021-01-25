В Удмуртии побит температурный рекорд 1985 года

В Удмуртии побит температурный рекорд, установленный в 1985 году. На станции Ижевск воздух прогрелся до +1,7 ˚С.

Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на Гидрометцентр.

В течение недели температурный фон будет понижаться, но останется выше климатических норм.

Ближайшей ночью и утром во вторник ожидается 0...-5 °С.

Ранее руководитель отдела ГКУ «Территориальный центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» Александр Колесник в беседе с порталом «Юга.ру» рассказал о погоде в Краснодарском крае в конце января.