В Удмуртии побит температурный рекорд 1985 года
- РИА Новости
Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на Гидрометцентр.
В течение недели температурный фон будет понижаться, но останется выше климатических норм.
Ближайшей ночью и утром во вторник ожидается 0...-5 °С.
Ранее руководитель отдела ГКУ «Территориальный центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» Александр Колесник в беседе с порталом «Юга.ру» рассказал о погоде в Краснодарском крае в конце января.