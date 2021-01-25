Путин поручил подготовить предложения по поддержке литераторов
- РИА Новости
Об этом говорится в перечне поручений президента, опубликованном на сайте Кремля.
«Администрации президента России представить предложения о поддержке лиц, осуществляющих профессиональную литературную деятельность, путём предоставления грантов, назначения стипендий либо присуждения премий», — поручил Путин.
Также он поручил доложить о поддержке издательств, которые специализируются на общественно значимой малотиражной и малорентабельной литературе, путём предоставления грантов.
Срок выполнения поручения — 1 апреля.
Кроме того, Путин поручил Министерству просвещения и Минкультуры рассмотреть вопрос об изучении наследия отечественного кинематографа в рамках общеобразовательных программ.